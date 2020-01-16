ОФИЦИАЛЬНО: Барселона отдала Тодибо в Шальке

Французский футболист будет защищать цвета немецкого клуба на правах аренды

  • 16.01.2020 02:15
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ОФИЦИАЛЬНО: Барселона отдала Тодибо в Шальке
© ФК Барселона. Жан-Клер Тодибо

20-летний французский защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо перешел в немецкий «Шальке» на правах аренды.

Соглашение рассчитано до 30-го июня. «Шальке» заплатит «Барселоне» €1,5 миллиона за аренду игрока.

Также немецкий клуб получит право выкупа контракта Тодибо за €25 миллионов плюс €5 миллионов в качестве бонусов. При этом у «Барселоны» будет опция обратного выкупа контракта защитника за €50 миллионов плюс €10 миллионов в качестве бонусов.

Тодибо перешел в «Барселону» из «Тулузы» в январе 2019-го года за €1 миллион. В текущем сезоне футболист провел за каталонскую команду три матча во всех турнирах.

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Источник — ФК Барселона

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