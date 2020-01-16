ОФИЦИАЛЬНО: Барселона отдала Тодибо в Шальке

20-летний французский защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо перешел в немецкий «Шальке» на правах аренды.

Соглашение рассчитано до 30-го июня. «Шальке» заплатит «Барселоне» €1,5 миллиона за аренду игрока.

Также немецкий клуб получит право выкупа контракта Тодибо за €25 миллионов плюс €5 миллионов в качестве бонусов. При этом у «Барселоны» будет опция обратного выкупа контракта защитника за €50 миллионов плюс €10 миллионов в качестве бонусов.

Тодибо перешел в «Барселону» из «Тулузы» в январе 2019-го года за €1 миллион. В текущем сезоне футболист провел за каталонскую команду три матча во всех турнирах.