Барселона отдаст Тодибо в Шальке

Защитник отправится в аренду

  • 08.01.2020 16:43
  • 436 просмотров
  • 0 комментариев
Барселона отдаст Тодибо в Шальке
© ФК Барселона. Жан-Клер Тодибо
Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо в ближайшее время переберется в Бундеслигу.
 
Как сообщает Bild, немецкий клуб арендует 20-летнего футболиста на полгода.
 
Ранее Тодибо интересовался «Милан», но итальянцам не удалось достичь соглашения ни с игроком, ни с «Барселоной».
 
В текущем сезоне Тодибо провел за «Барселону» 3 матча во всех турнирах. Ориентировочная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Bild

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности