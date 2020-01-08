Барселона отдаст Тодибо в Шальке

Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо в ближайшее время переберется в Бундеслигу.
Как сообщает Bild, немецкий клуб арендует 20-летнего футболиста на полгода.
Ранее Тодибо интересовался «Милан», но итальянцам не удалось достичь соглашения ни с игроком, ни с «Барселоной».
В текущем сезоне Тодибо провел за «Барселону» 3 матча во всех турнирах. Ориентировочная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.
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Источник — Bild
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