Милан нашел альтернативу Тодибо

Итальянский клуб может подписать Андреаса Кристенсена

  • 08.01.2020 12:33
  • 373 просмотра
  • 0 комментариев
Милан нашел альтернативу Тодибо
© ФК Челси. Андреас Кристенсен

Итальянский «Милан» рассматривает 23-летнего датского защитника «Челси» Андреаса Кристенсена в качестве альтернативы 19-летнему игроку «Барселоны» Жану-Клеру Тодибо.

Ранее «Милан» хотел подписать именно Тодибо, но клуб не может договориться с «Барселоной» об условиях сделки.

Кристенсен выступает за «Челси» с лета 2017-го года после перехода из менхенгладбахской «Боруссии». В текущем сезоне футболист провел за «синих» 12 матчей во всех турнирах.

Контракт Кристенсена с «Челси» рассчитан до лета 2022-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €30 миллионов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sky Sports

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности