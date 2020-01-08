Милан нашел альтернативу Тодибо

Итальянский «Милан» рассматривает 23-летнего датского защитника «Челси» Андреаса Кристенсена в качестве альтернативы 19-летнему игроку «Барселоны» Жану-Клеру Тодибо.

Ранее «Милан» хотел подписать именно Тодибо, но клуб не может договориться с «Барселоной» об условиях сделки.

Кристенсен выступает за «Челси» с лета 2017-го года после перехода из менхенгладбахской «Боруссии». В текущем сезоне футболист провел за «синих» 12 матчей во всех турнирах.

Контракт Кристенсена с «Челси» рассчитан до лета 2022-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €30 миллионов.