РИВАЛДО: «Барселона неуважительно отнеслась к Вальверде»

Легенда «Барселоны» - о смене главного тренера команды

  • 16.01.2020 00:02
  • 678 просмотров
  • 2 комментария
РИВАЛДО: «Барселона неуважительно отнеслась к Вальверде»
© ФК Барселона. Эрнесто Вальверде

Бывший форвард «Барселоны» Ривалдо прокомментировал отставку Эрнесто Вальверде с поста главного тренера каталонцев:

«Очевидно, что «Барселона» не очень хорошо справилась со сменой тренера. Они были немного наивными и, возможно, неуважительно отнеслись к Вальверде.

Вести переговоры с новым тренером, пока нынешний еще работает – это нехорошо. Футбол – беспощадный бизнес».

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Источник — Goal.com

(3 голоса)

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Комментарии
    Maradona
    online
      Maradona, 16.01.2020 01:10
    0
    Згодний.
    Адже виходить, що після двох однаково тупих провалів в ЛЧ і бездарної слабкої гри змінювати Вальверде не виникало бажання, а зараз після вильоту з супер кубка Іспанії він раптово їх не влаштував. Причому, що команда ще навіть не встигла просрати чемпіонат і ЛЧ.
    Ідіотизм
    Ссылка
    Dimona
      Dimona, 16.01.2020 00:13
    0
    Не шанобливо було поставити тренером Вальверде ,а далі вже пішло в низ по накатаному.
    Ссылка
    Maradona
    online
      Maradona, 16.01.2020 01:10
    0
    Згодний.
    Адже виходить, що після двох однаково тупих провалів в ЛЧ і бездарної слабкої гри змінювати Вальверде не виникало бажання, а зараз після вильоту з супер кубка Іспанії він раптово їх не влаштував. Причому, що команда ще навіть не встигла просрати чемпіонат і ЛЧ.
    Ідіотизм
    Ссылка
    Dimona
      Dimona, 16.01.2020 00:13
    0
    Не шанобливо було поставити тренером Вальверде ,а далі вже пішло в низ по накатаному.
    Ссылка
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