РИВАЛДО: «Барселона неуважительно отнеслась к Вальверде»

Бывший форвард «Барселоны» Ривалдо прокомментировал отставку Эрнесто Вальверде с поста главного тренера каталонцев:

«Очевидно, что «Барселона» не очень хорошо справилась со сменой тренера. Они были немного наивными и, возможно, неуважительно отнеслись к Вальверде.

Вести переговоры с новым тренером, пока нынешний еще работает – это нехорошо. Футбол – беспощадный бизнес».