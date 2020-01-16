РИВАЛДО: «Барселона неуважительно отнеслась к Вальверде»

Бывший форвард «Барселоны» Ривалдо прокомментировал отставку Эрнесто Вальверде с поста главного тренера каталонцев:
«Очевидно, что «Барселона» не очень хорошо справилась со сменой тренера. Они были немного наивными и, возможно, неуважительно отнеслись к Вальверде.
Вести переговоры с новым тренером, пока нынешний еще работает – это нехорошо. Футбол – беспощадный бизнес».
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Источник — Goal.com
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Адже виходить, що після двох однаково тупих провалів в ЛЧ і бездарної слабкої гри змінювати Вальверде не виникало бажання, а зараз після вильоту з супер кубка Іспанії він раптово їх не влаштував. Причому, що команда ще навіть не встигла просрати чемпіонат і ЛЧ.
Ідіотизм
Адже виходить, що після двох однаково тупих провалів в ЛЧ і бездарної слабкої гри змінювати Вальверде не виникало бажання, а зараз після вильоту з супер кубка Іспанії він раптово їх не влаштував. Причому, що команда ще навіть не встигла просрати чемпіонат і ЛЧ.
Ідіотизм
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