Хавбек Львова Мартан перейдет в бразильский клуб

Полузащитник «Львова» Мартан покинет клуб в нынешнее зимнее межсезонье.

Бразильский хавбек вернется к себе на родину, и подпишет контракт с клубом бразильской Серии А «Сеара». Детали трансфера не известны.

Мартан выступал за «Львов» в течение полутора сезонов. Суммарно на его счету 25 матчей в УПЛ, в которых он сделал два ассиста.

Ранее наставник «Львова» Егише Меликян сравнил бразильских футболистов с автомобилем Mercedes.