Хавбек Львова Мартан перейдет в бразильский клуб

Полузащитник «Львова» Мартан покинет клуб в нынешнее зимнее межсезонье.
Бразильский хавбек вернется к себе на родину, и подпишет контракт с клубом бразильской Серии А «Сеара». Детали трансфера не известны.
Мартан выступал за «Львов» в течение полутора сезонов. Суммарно на его счету 25 матчей в УПЛ, в которых он сделал два ассиста.
Ранее наставник «Львова» Егише Меликян сравнил бразильских футболистов с автомобилем Mercedes.
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Источник — Sportarena
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