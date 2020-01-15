Попов пропустит первые два матча Динамо на сборах

Защитник возобновит тренировки 21 января

  • 15.01.2020 20:00
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Попов пропустит первые два матча Динамо на сборах
© ФК Динамо Киев. Денис Попов

Ранее уже сообщалось о том, что защитник «Динамо» Денис Попов пропустит начало сбора команды в Турции.

Теперь же стало известно о том, что Попов вернется к тренировкам 21 января. Это значит, что он точно пропустит первые два контрольных матча своей команды: против «Легии» (19 января) и против «Нефтчи» (20 января).

Напомним, что Попов получил травму в последнем матче с «Десной», из-за чего был заменен на 59-й минуте встречи.

В текущем сезоне Денис провел за «Динамо» 10 матчей, забил 2 гола.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

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