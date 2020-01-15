Мариуш ЛЕВАНДОВСКИ: «На меня выходили украинские клубы»

Бывший игрок «Шахтера» и «Севастополя» Мариуш Левандовски на прошлой неделе возглавил «Термалику». Польский специалист не исключает своего возвращения в Украину в качестве тренера:

«Конечно, я бы хотел работать в клубе премьер-лиги. Но получил интересное предложение от «Термалики», считаю его хорошим для обеих сторон. В прошлом году я был без клуба, но общался с несколькими клубами из высшей лиги.

Также на меня выходили украинские клубы, но ничего не получилось. Мы все еще на связи, увидим, что будет дальше. Украина – интересный вариант для меня, провел там много лет, хорошо знаю футбол с разных сторон.

Я уже получал опыт в «Севастополе». Был там больше трех лет, выполнял функции футболиста, спортивного директора, тренера. Научился большему, чем многие польские тренеры. После украинского опыта, придя в «Заглембе», не чувствовал себя новичком».