Мариуш ЛЕВАНДОВСКИ: «На меня выходили украинские клубы»

Экс-игрок «Шахтера» и «Севастополя» не исключает своего возвращения в Украину

  • 15.01.2020 19:24
  • 2250 просмотров
  • 0 комментариев
Мариуш ЛЕВАНДОВСКИ: «На меня выходили украинские клубы»
© ФК Брук-Бет Термалика. Мариуш Левандовски

Бывший игрок «Шахтера» и «Севастополя» Мариуш Левандовски на прошлой неделе возглавил «Термалику». Польский специалист не исключает своего возвращения в Украину в качестве тренера:

«Конечно, я бы хотел работать в клубе премьер-лиги. Но получил интересное предложение от «Термалики», считаю его хорошим для обеих сторон. В прошлом году я был без клуба, но общался с несколькими клубами из высшей лиги.

Также на меня выходили украинские клубы, но ничего не получилось. Мы все еще на связи, увидим, что будет дальше. Украина – интересный вариант для меня, провел там много лет, хорошо знаю футбол с разных сторон.

Я уже получал опыт в «Севастополе». Был там больше трех лет, выполнял функции футболиста, спортивного директора, тренера. Научился большему, чем многие польские тренеры. После украинского опыта, придя в «Заглембе», не чувствовал себя новичком».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Przeglad Sportowy

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности