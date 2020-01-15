ФРАНКОВ – о переходе Лунина в Реал Овьедо: «Однообразно как-то!»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал трансфер украинского голкипера Андрея Лунина, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», из «Вальядолида» в «Овьедо».
«Лунин в «Овьедо». «Реал Мадрид», «Реал Вальядолид», «Реал Овьедо»... Однообразно как-то! Что там дальше? «Мальорка», «Бетис», «Сарагоса»? А черт... «Леганес» не «Реал». Зато на Луганск похоже!», – написал Франков в своем телеграм-канале.
Отметим, что Лунин будет выступать в «Овьедо» на правах аренды до конца сезона.
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Источник — Sport.ua
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