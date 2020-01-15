ВИДЕО. Первая тренировка Динамо на сборе в Турции

Команда начала работу на первом сборе

  • 15.01.2020 18:42
  • 870 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Первая тренировка Динамо на сборе в Турции
© fcdynamo.kiev.ua

15-го января первая команда «Динамо» прибыла на сбор в Турцию и уже приступила к работе. Футболисты провели первую тренировку.

В составе нет форвардов Жерсона Родригеша и Артема Беседина, но есть ряд игроков из юношеской команды киевлян.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 15.01.2020 18:54
    0
    1:32 Великий тренер явился после спячки
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 15.01.2020 18:54
    0
    1:32 Великий тренер явился после спячки
    Ссылка
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