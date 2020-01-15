ВИДЕО. Первая тренировка Динамо на сборе в Турции

15-го января первая команда «Динамо» прибыла на сбор в Турцию и уже приступила к работе. Футболисты провели первую тренировку.
В составе нет форвардов Жерсона Родригеша и Артема Беседина, но есть ряд игроков из юношеской команды киевлян.
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Источник — Sport.ua
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