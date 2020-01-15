Тренер Динамо U-19: «Договоримся с Михайличенко, кто нам сможет помочь»

Ряд игроков отправились на сбор с основной командой

  • 15.01.2020 18:33
  • 995 просмотров
  • 0 комментариев
Тренер Динамо U-19: «Договоримся с Михайличенко, кто нам сможет помочь»
© fcdynamo.kiev.ua

Тренер «Динамо» U-19 Юрий Костюк рассчитывает, что ряд игроков юношеской команды, которые отправились на сбор основной команды киевлян, вернутся перед матчем Юношеской Лиги УЕФА 12-го февраля.

С командой Михалийченко готовятся вратарь Руслан Нещерет, защитники Константин Вивчаренко и Илья Забарный, а также хавбек Георгий Цитаишвили.

- Четверо ваших подопечных (Вивчаренко, Забарный, Цитаишвили, Нещерет) сейчас проходят сбор с первой командой. Это для вас хорошая новость или вы все-таки планируете забрать ребят обратно?
- Когда твои воспитанники, с которыми ты провел достаточное количество времени и которых обучал, попадают в первую команду, то это воодушевляет тренера, дает стимул для дальнейшего развития, тренировок и понимание, что то, что ты предлагаешь игрокам, приносит результат. А что касается того, вернутся они в расположение U19 или нет, то все зависит непосредственно от ребят. Скорее всего, что на игру с «Динамо» (Загреб) мы будем договариваться с главным тренером. Чтобы ребята приняли участие в этой игре. Будем общаться индивидуально по каждому исполнителю, насколько он нужен первой команде.

- Соответственно, какие пополнения будут в составе U19 перед весенней частью сезона?
- Мы привлекаем большую группу игроков 2003 года. С некоторыми футболистами мы расстаемся, а некоторых отдали в аренду, поэтому нам нужно заполнять позиции. Плюс, как и в прошлом году, к нам поступили игроки 2002 года, кто-то – раньше, и это будет большим шагом, чтобы летом они понимали, чего мы от них требуем, и чтобы наша команда безболезненно входила в чемпионат.

Соперником киевлян в Юношеской Лиге УЕФА будет «Динамо» Загреб.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности