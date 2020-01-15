Тренер Динамо U-19: «Договоримся с Михайличенко, кто нам сможет помочь»

Тренер «Динамо» U-19 Юрий Костюк рассчитывает, что ряд игроков юношеской команды, которые отправились на сбор основной команды киевлян, вернутся перед матчем Юношеской Лиги УЕФА 12-го февраля.

С командой Михалийченко готовятся вратарь Руслан Нещерет, защитники Константин Вивчаренко и Илья Забарный, а также хавбек Георгий Цитаишвили.

- Четверо ваших подопечных (Вивчаренко, Забарный, Цитаишвили, Нещерет) сейчас проходят сбор с первой командой. Это для вас хорошая новость или вы все-таки планируете забрать ребят обратно?

- Когда твои воспитанники, с которыми ты провел достаточное количество времени и которых обучал, попадают в первую команду, то это воодушевляет тренера, дает стимул для дальнейшего развития, тренировок и понимание, что то, что ты предлагаешь игрокам, приносит результат. А что касается того, вернутся они в расположение U19 или нет, то все зависит непосредственно от ребят. Скорее всего, что на игру с «Динамо» (Загреб) мы будем договариваться с главным тренером. Чтобы ребята приняли участие в этой игре. Будем общаться индивидуально по каждому исполнителю, насколько он нужен первой команде.



- Соответственно, какие пополнения будут в составе U19 перед весенней частью сезона?

- Мы привлекаем большую группу игроков 2003 года. С некоторыми футболистами мы расстаемся, а некоторых отдали в аренду, поэтому нам нужно заполнять позиции. Плюс, как и в прошлом году, к нам поступили игроки 2002 года, кто-то – раньше, и это будет большим шагом, чтобы летом они понимали, чего мы от них требуем, и чтобы наша команда безболезненно входила в чемпионат.

Соперником киевлян в Юношеской Лиге УЕФА будет «Динамо» Загреб.