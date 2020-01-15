Олимпик просматривает Баланюка и двух легионеров

«Олимпик» начал свою работу в Турции в рамках подготовки ко второй части сезона, а наставник Висенте Гомес уже просматривает потенциальных новичков.

Сообщается, что с командой занимается форвард Денис Баланюк, который ранее выступал за «Арсенал-Киев», а нынешний сезон начинал в польской «Висле», но в составе не закрепился.

Кроме того, «Олимпик» просматривает 22-летнего сербского защитника Неманью Бранковича, а также вингера Темура Чогадзе.