Олимпик просматривает Баланюка и двух легионеров

«Олимпик» начал свою работу в Турции в рамках подготовки ко второй части сезона, а наставник Висенте Гомес уже просматривает потенциальных новичков.
Сообщается, что с командой занимается форвард Денис Баланюк, который ранее выступал за «Арсенал-Киев», а нынешний сезон начинал в польской «Висле», но в составе не закрепился.
Кроме того, «Олимпик» просматривает 22-летнего сербского защитника Неманью Бранковича, а также вингера Темура Чогадзе.
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Источник — Футбол 1/Футбол 2
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