Игроки Карпат намерены встретиться с руководство клуба из-за долгов

По информации Футбол News, игроки «Карпат» сегодня намерены провести встречу с руководством клуба по поводу финансовых проблем.

Телеканал подтверждает информацию о том, что перед футболистами есть долги по зарплате, которые оцениваются в 3 месяца.

Ранее тренер команды Роман Санжар подтвердил наличие долгов, но не указывал сроки. Кроме того, сообщалось, что легионеры пока не прибыли в расположение клуба после отпуска.

На официальном сайте «Карпат» пока нет фотографий приступивших к тренировкам футболистов, а комментарий дал только молодой защитник Олег Веремиенко.

Команда в УПЛ занимает последнее место с 11 очками.