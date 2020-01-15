Игроки Карпат намерены встретиться с руководство клуба из-за долгов

У львовского клуба есть проблемы с финансами

  • 15.01.2020 15:53
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Игроки Карпат намерены встретиться с руководство клуба из-за долгов
© fckarpaty.com

По информации Футбол News, игроки «Карпат» сегодня намерены провести встречу с руководством клуба по поводу финансовых проблем.

Телеканал подтверждает информацию о том, что перед футболистами есть долги по зарплате, которые оцениваются в 3 месяца.

Ранее тренер команды Роман Санжар подтвердил наличие долгов, но не указывал сроки. Кроме того, сообщалось, что легионеры пока не прибыли в расположение клуба после отпуска.

На официальном сайте «Карпат» пока нет фотографий приступивших к тренировкам футболистов, а комментарий дал только молодой защитник Олег Веремиенко.

Команда в УПЛ занимает последнее место с 11 очками.

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Источник — ТК Футбол

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