Игроки Карпат намерены встретиться с руководство клуба из-за долгов

По информации Футбол News, игроки «Карпат» сегодня намерены провести встречу с руководством клуба по поводу финансовых проблем.
Телеканал подтверждает информацию о том, что перед футболистами есть долги по зарплате, которые оцениваются в 3 месяца.
Ранее тренер команды Роман Санжар подтвердил наличие долгов, но не указывал сроки. Кроме того, сообщалось, что легионеры пока не прибыли в расположение клуба после отпуска.
На официальном сайте «Карпат» пока нет фотографий приступивших к тренировкам футболистов, а комментарий дал только молодой защитник Олег Веремиенко.
Команда в УПЛ занимает последнее место с 11 очками.
Источник — ТК Футбол
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