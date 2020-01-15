ФОТО. Я с мамой. Осака забавно прокомментировала общий снимок с Сереной

Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала общее фото с легендарной американкой Сереной Уильямс.

«Я с мамой, лол», – написала японка в твиттере.

me and my mom lol. pic.twitter.com/HvCoPpgShm — NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) January 15, 2020

Отметим, что обе экс-первых ракетки мира приняли участие в благотворительном матче в пользу пострадавших от пожаров в Австралии.

В команду Уильямс-младшей вошли Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Петра Квитова и Доминик Тим.

Осака играла за команду Каролин Возняцки, где также были представлены Александр Зверев, Стефанос Циципас и Коко Гауфф.