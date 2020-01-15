ФОТО. Я с мамой. Осака забавно прокомментировала общий снимок с Сереной

Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала общее фото с легендарной американкой Сереной Уильямс.
«Я с мамой, лол», – написала японка в твиттере.
me and my mom lol. pic.twitter.com/HvCoPpgShm— NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) January 15, 2020
Отметим, что обе экс-первых ракетки мира приняли участие в благотворительном матче в пользу пострадавших от пожаров в Австралии.
В команду Уильямс-младшей вошли Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Петра Квитова и Доминик Тим.
Осака играла за команду Каролин Возняцки, где также были представлены Александр Зверев, Стефанос Циципас и Коко Гауфф.
Ранее Серена Уильямс выиграла первый титул за три года.
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Источник — Sport.ua
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