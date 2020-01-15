ФОТО. Я с мамой. Осака забавно прокомментировала общий снимок с Сереной

Экс-первые ракетки мира приняли участие в благотворительном матче

  • 15.01.2020 15:20
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ФОТО. Я с мамой. Осака забавно прокомментировала общий снимок с Сереной
© WTA. Наоми Осака
Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала общее фото с легендарной американкой Сереной Уильямс.
 
«Я с мамой, лол», – написала японка в твиттере.
 
 
Отметим, что обе экс-первых ракетки мира приняли участие в благотворительном матче в пользу пострадавших от пожаров в Австралии.
 
В команду Уильямс-младшей вошли Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Петра Квитова и Доминик Тим.
 
Осака играла за команду Каролин Возняцки, где также были представлены Александр Зверев, Стефанос Циципас и Коко Гауфф.
 
Ранее Серена Уильямс выиграла первый титул за три года.
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Источник — Sport.ua

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