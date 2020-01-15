Тренер Овьедо: «Лунин может быть доступен уже на ближайший матч»

15-го января украинский вратарь Андрей Лунин был арендован клубом Сегунды - «Овьедо». Скромная команда борется за выживание и сейчас занимает 17-е место в 1 пункте над зоной вылета.

Завтра команда сыграет с одним из лидеров «Альмерией», а Лунин уже попал в предварительную заявку на встречу.

«Для команды сейчас наступил очень ответственный момент. И два наших новичка, Луисми и Лунин, могут быть доступны для нас уже в ближайшей встрече», - сказал наставник команды Хави Росада.

Отметим, что Лунин выбрал себе 25-й номер.