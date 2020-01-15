Тренер Овьедо: «Лунин может быть доступен уже на ближайший матч»

Лунин оказался в предварительной заявке на матч

  • 15.01.2020 15:10
  • 1843 просмотра
  • 7 комментариев
Тренер Овьедо: «Лунин может быть доступен уже на ближайший матч»
© marca.com

15-го января украинский вратарь Андрей Лунин был арендован клубом Сегунды - «Овьедо». Скромная команда борется за выживание и сейчас занимает 17-е место в 1 пункте над зоной вылета.

Завтра команда сыграет с одним из лидеров «Альмерией», а Лунин уже попал в предварительную заявку на встречу.

«Для команды сейчас наступил очень ответственный момент. И два наших новичка, Луисми и Лунин, могут быть доступны для нас уже в ближайшей встрече», - сказал наставник команды Хави Росада.

Отметим, что Лунин выбрал себе 25-й номер.

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Источник — Marca

(5 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 15.01.2020 15:47
    0
    Во этим рахитам повезло конечно что хотя бы на пол года будет наш топ выступать) ну ничего - главное что б практика была, а команду 100 % нормальную подберут вскоре, вполне допускаю что продаст его реал куда-то от Бельгии до условной топ 4, поскольку в реале, честно говоря, пол карьеры сидеть № 2 тоже сомнительное удовольствие, а удастся ли вытеснить и стать основным это не только проф-зм, но еще удачное стечение обстоятельств, раскрутка, да даже личная симпатия или неприязнь тренера и прочие факторы
    Ссылка
    pidor_iz_shakhtera
    online
      pidor_iz_shakhtera, 15.01.2020 15:42
    -3
    Kangoo Dingoo, 15.01.2020 15:19
    Похмелись
    Боярышник завезут только завтра, глод тоже уже закончился
    Ссылка
    Kangoo Dingoo
    Kangoo Dingoo, 15.01.2020 15:19
    +6
    pidor_iz_shakhtera, 15.01.2020 15:16
    нужно усилить запас
    Похмелись
    Ссылка
    pidor_iz_shakhtera
    online
      pidor_iz_shakhtera, 15.01.2020 15:17
    -3
    №17 в команде??? О-хо-хо-хо
    Ссылка
    pidor_iz_shakhtera
    online
      pidor_iz_shakhtera, 15.01.2020 15:16
    -5
    В Испанию приходят холода и нужно чтобы кто-то держал лавочку всегда теплой
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    pidor_iz_shakhtera
    online
      pidor_iz_shakhtera, 15.01.2020 15:16
    -6
    нужно усилить запас
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 15.01.2020 15:13
    +5
    может наконец-то адекватный тренер попался
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    Kangoo Dingoo
    Kangoo Dingoo, 15.01.2020 15:19
    +6
    pidor_iz_shakhtera, 15.01.2020 15:16
    нужно усилить запас
    Похмелись
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 15.01.2020 15:13
    +5
    может наконец-то адекватный тренер попался
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 15.01.2020 15:47
    0
    Во этим рахитам повезло конечно что хотя бы на пол года будет наш топ выступать) ну ничего - главное что б практика была, а команду 100 % нормальную подберут вскоре, вполне допускаю что продаст его реал куда-то от Бельгии до условной топ 4, поскольку в реале, честно говоря, пол карьеры сидеть № 2 тоже сомнительное удовольствие, а удастся ли вытеснить и стать основным это не только проф-зм, но еще удачное стечение обстоятельств, раскрутка, да даже личная симпатия или неприязнь тренера и прочие факторы
    Ссылка
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