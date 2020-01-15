Даяна Ястремская – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 16 января, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№24 WTA) продолжит борьбу на хардовом Премьере в Аделаиде.
Соперницей украинки в 1/4 финала станет хорватка Донна Векич (№20 WTA). Поединок состоится первым запуском на центральном корте. Время начала – 02:30 по Киеву.
Ранее девушки играли дважды, украинка выиграла оба матча.
В полуфинале победительница встречи сразится против Симоны Халеп из Румынии или Арины Соболенко из Беларуси.
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Источник — Sport.ua
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