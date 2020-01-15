Даяна Ястремская – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Аделаиде

  • 15.01.2020 14:35
  • 799 просмотров
  • 1 комментарий
Даяна Ястремская – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская
В четверг, 16 января, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№24 WTA) продолжит борьбу на хардовом Премьере в Аделаиде. 
 
Соперницей украинки в 1/4 финала станет хорватка Донна Векич (№20 WTA). Поединок состоится первым запуском на центральном корте. Время начала – 02:30 по Киеву.
 
Ранее девушки играли дважды, украинка выиграла оба матча.
 
В полуфинале победительница встречи сразится против Симоны Халеп из Румынии или Арины Соболенко из Беларуси.
 

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Максим Гаврилов
      Максим Гаврилов, 15.01.2020 14:48
    +2
    Даяне нужно это делать!!! Удачи!
    Ссылка
    Максим Гаврилов
      Максим Гаврилов, 15.01.2020 14:48
    +2
    Даяне нужно это делать!!! Удачи!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности