Даяна Ястремская – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 16 января, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№24 WTA) продолжит борьбу на хардовом Премьере в Аделаиде.

Соперницей украинки в 1/4 финала станет хорватка Донна Векич (№20 WTA). Поединок состоится первым запуском на центральном корте. Время начала – 02:30 по Киеву.

Ранее девушки играли дважды, украинка выиграла оба матча.

В полуфинале победительница встречи сразится против Симоны Халеп из Румынии или Арины Соболенко из Беларуси.