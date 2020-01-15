ВИДЕО. Футболисты Динамо отправились на сбор в Турцию

15-го января футболисты «Динамо» отправились на первый тренировочный сбор в Турции.
На сборе киевляне проведут 6 матчей. В Турцию не полетели Артем Беседин и Жерсон Родригеш.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Показали, как голубые лохи выходят из автобуса, как зевает при этом хлебалом Русин и как ставят цветы жертвам катастрофы в фойе аэропорта Лёся и Чого не лизе. Отправление где??
Показали, как голубые лохи выходят из автобуса, как зевает при этом хлебалом Русин и как ставят цветы жертвам катастрофы в фойе аэропорта Лёся и Чого не лизе. Отправление где??
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.