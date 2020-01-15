ВИДЕО. Футболисты Динамо отправились на сбор в Турцию

Киевляне вылетели на первый сбор

  • 15.01.2020 14:48
  • 1279 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Футболисты Динамо отправились на сбор в Турцию
© fcdynamo.kiev.ua

15-го января футболисты «Динамо» отправились на первый тренировочный сбор в Турции.

На сборе киевляне проведут 6 матчей. В Турцию не полетели Артем Беседин и Жерсон Родригеш.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 15.01.2020 16:03
    0
    Ну и где на видео отправление в Турцию??
    Показали, как голубые лохи выходят из автобуса, как зевает при этом хлебалом Русин и как ставят цветы жертвам катастрофы в фойе аэропорта Лёся и Чого не лизе. Отправление где??
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 15.01.2020 16:03
    0
    Ну и где на видео отправление в Турцию??
    Показали, как голубые лохи выходят из автобуса, как зевает при этом хлебалом Русин и как ставят цветы жертвам катастрофы в фойе аэропорта Лёся и Чого не лизе. Отправление где??
    Ссылка
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