Australian Open. Расписание украинцев на 16 января

В четверг, 16 января, на Australian Open продолжатся матчи квалификации. Будут сыграны поединки первого круга, перенесенные со среды, а также начнутся встречи второго раунда.

В этот игровой день Украина будет представлены тремя теннисистками и одним теннисистом.

Марта Костюк (№149 WTA) начнет борьбу за выход в основную сетку против россиянки Натальи Вихлянцевой (№112 WTA) вторым запуском на корте №19. Ориентировочное время начала – 02:30 по Киеву.

Также вторым запуском на корте №15 сыграет и Дарья Лопатецкая (№332 WTA), для которой это будет дебют на турнире. 16-летняя украинка сразится против Конни Перрен (№204 WTA) из Швейцарии. Ориентировочное время начала – 02:30 по Киеву.

Четвертая сеяная Катарина Завацкая (№107 WTA) сыграет четвертым запуском на корте №22 против китаянки Ма Шуюэ (№240 WTA). Ориентировочное время начала – 05:00 по Киеву.

Сергей Стаховский в поединке за выход в финал отборочного турнира сразится против Алехандро Табило (№208 ATP) из Чили. Матч пройдет шестым запуском на корте №13. Ориентировочное время начала – 08:00 по Киеву.