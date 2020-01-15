Барселона не паникует из-за травмы Суареса

Каталонская «Барселона» не впадает в панику из-за травмы 32-летнего уругвайского форварда Луиса Суареса, из-за которой он выбыл на длительный срок.

«Барселона» хочет избежать повторения провального трансфера ганского форварда Кевина-Принса Боатенга, который перешел в стан «блаугранс» из «Сассуоло» в январе 2019-го года на правах аренды. В итоге, за полгода Боатенг провел за «Барселону» всего четыре матча, где не забил ни одного гола.

Новый главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен не будет настаивать на приобретении нападающего, если не будет полностью убежден в том, что игрок впишется в команду.