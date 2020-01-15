Барселона не паникует из-за травмы Суареса

Каталонская команда может обойтись без покупки нового форварда

  • 15.01.2020 13:21
  • 846 просмотров
  • 1 комментарий
Барселона не паникует из-за травмы Суареса
© ФК Барселона. Луис Суарес

Каталонская «Барселона» не впадает в панику из-за травмы 32-летнего уругвайского форварда Луиса Суареса, из-за которой он выбыл на длительный срок.

«Барселона» хочет избежать повторения провального трансфера ганского форварда Кевина-Принса Боатенга, который перешел в стан «блаугранс» из «Сассуоло» в январе 2019-го года на правах аренды. В итоге, за полгода Боатенг провел за «Барселону» всего четыре матча, где не забил ни одного гола.

Новый главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен не будет настаивать на приобретении нападающего, если не будет полностью убежден в том, что игрок впишется в команду.

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Источник — Sport.es

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Комментарии
    pidor_iz_shakhtera
    online
      pidor_iz_shakhtera, 15.01.2020 13:55
    0
    подтянет несколько игроков из Бетиса
    Ссылка
    pidor_iz_shakhtera
    online
      pidor_iz_shakhtera, 15.01.2020 13:55
    0
    подтянет несколько игроков из Бетиса
    Ссылка
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