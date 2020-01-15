Кирилл ПЕТРОВ: «Подписал контракт с Колосом на полтора года»

29-летний украинский защитник Кирилл Петров, в последнее время выступавший за азербайджанский «Нефтчи», прокомментировал переход в «Колос».
«Постараюсь сделать все возможное, чтобы оправдать доверие тренера и президента. Контракт подписал на полтора года с возможностью продления. Надеюсь, все будет хорошо.
Новый год встретил дома, в кругу семьи, так как играл за границей. Семья была здесь, мы не так часто встречались, поэтому в домашнем кругу», - сказал Петров в интервью телеканалу «Футбол 1».
Отметим, что в этом сезоне Петров провел 11 матчей за «Нефтчи» в чемпионате Азербайджана. Также в активе 29-летнего игрока шесть матчей в квалификации Лиги Европы.
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Источник — Sport.ua
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