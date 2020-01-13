Колос подписал Кирилла Петрова

Бывший защитник «Динамо» Кирилл Петров, в последнее время выступавший за азербайджанский «Нефтчи», стал игроком «Колоса».

Петров был капитаном сборной Украины U-19, которая выиграла чемпионат Европы в 2009 году.

В Украине футболист кроме киевского клуба играл в «Кривбассе», «Говерле», «Арсенале» и «Олимпике». За границей Петров также выступал в «Короне» и «Ордабасы».

Отметим, что в этом сезоне Петров провел 11 матчей за «Нефтчи» в чемпионате Азербайджана. Также в активе 29-летнего игрока шесть матчей в квалификации Лиги Европы.