Колос подписал Кирилла Петрова

Бывший защитник «Динамо» Кирилл Петров, в последнее время выступавший за азербайджанский «Нефтчи», стал игроком «Колоса».
Петров был капитаном сборной Украины U-19, которая выиграла чемпионат Европы в 2009 году.
В Украине футболист кроме киевского клуба играл в «Кривбассе», «Говерле», «Арсенале» и «Олимпике». За границей Петров также выступал в «Короне» и «Ордабасы».
Отметим, что в этом сезоне Петров провел 11 матчей за «Нефтчи» в чемпионате Азербайджана. Также в активе 29-летнего игрока шесть матчей в квалификации Лиги Европы.
Напомним, что ранее стало известно о переходе в «Колос» другого экс-динамовца Андрея Богданова.
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Источник — Динамомания
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