Андрей ЛУНИН: «Хочу помочь Овьедо и расти вместе с командой»

20-летний украинский вратарь Андрей Лунин, чей контракт принадлежит мадридскому «Реалу», прокомментировал свой переход в «Овьедо» на правах аренды.

«Хочу помочь Овьедо и расти вместе с командой», — отметил Лунин.

Первую часть сезона Андрей провел в «Вальядолиде» на правах аренды. За эту команду украинский футболист провел всего два матча в Кубке Испании.

Контракт Лунина с «Реалом» рассчитан до лета 2024-го года. В активе игрока 5 поединков в составе национальной сборной Украины.