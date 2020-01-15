ВИДЕО. Лунин начал тренироваться с Овьедо. Он может дебютировать 16 января

20-летний вратарь национальной сборной Украины Андрей Лунин, который перешел на правах аренды в клуб Сегунды «Овьедо», приступил к тренировкам с новой командой.
Último entrenamiento antes de viajar a Almería #RealOviedo pic.twitter.com/MUPpxmsCH4— Real Oviedo (@RealOviedo) January 15, 2020
Уже завтра, 16 января, Лунин сможет дебютировать за новый клуб в матче против «Альмерии», который начнется в 22:00.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.