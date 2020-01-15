ВИДЕО. Лунин начал тренироваться с Овьедо. Он может дебютировать 16 января

Украинский голкипер приступил к занятиям с новым клубом

  • 15.01.2020 12:03
  • 1496 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Лунин начал тренироваться с Овьедо. Он может дебютировать 16 января
© ФК Овьедо. Андрей Лунин (слева)
20-летний вратарь национальной сборной Украины Андрей Лунин, который перешел на правах аренды в клуб Сегунды «Овьедо», приступил к тренировкам с новой командой.
 
 
Уже завтра, 16 января, Лунин сможет дебютировать за новый клуб в матче против «Альмерии», который начнется в 22:00. 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    umnuy
    online
      umnuy, 15.01.2020 12:29
    0
    А кто-то секунду показывает?
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 15.01.2020 12:29
    0
    А кто-то секунду показывает?
    Ссылка
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