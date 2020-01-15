Бавария заключила спонсорский контракт на 500 миллионов евро

«Бавария» заключила масштабный спонсорский контракт.
Мюнхенский клуб до 2029 года продлил сотрудничество с концерном Audi. За это время «Бавария» заработает 500 миллионов евро.
Отметим, что «Бавария» сотрудничает с Audi уже 17 лет.
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