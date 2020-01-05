ФОТО. Бавария за 10 лет набрала 800 очков

Мюнхенская Бавария является абсолютным рекордсменом в 2010-2019 годах. За 10 лет Бавария в 340 играх Бундеслиги набрала 800 очков. Идущая второй Боруссия набрала 669 пунктов. На третьем месте леверкузенский Байер.
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Источник — Sport.ua
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