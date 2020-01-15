На втором сборе Ворскла проведет четыре товарищеских матча

Стало известно, с какими клубами сыграет полтавская «Ворскла» в рамках второго учебно-тренировочного сбора, который команда Юрия Максимова проведет в турецком городе Лара.
10.02 — ФК «Насаф» (Карши, Узбекистан)
13.02 — ФК «Термалика» (Нецеча, Польша)
16.02 — ФК «Ордабасы» (Шымкент, Казахстан)
19.02 — ФК «Иртыш» (Павлодар, Казахстан)
Ранее был опубликован список соперников «Ворсклы» на первом сборе.
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Источник — ФК Ворскла
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