Челси хочет купить молодого таланта загребского Динамо

«Челси» хочет усилиться перспективным хавбеком загребского «Динамо» Даниэлем Ольмо.
Лондонский клуб попытается купить игрока в январе. Отметим, что 21-летнего игрока также планирует купить «Барселона».
За Ольмо клубам придется заплатить около 40 млн евро. Его контракт рассчитан до лета 2021 года.
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Источник — Football London
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