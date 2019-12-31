Барселона хочет купить таланта Динамо Загреб

«Барселона» планирует усилить свой состав хавбеком загребского «Динамо» Даниэля Ольмо.

Как сообщает AS, каталонский клуб сделал официальный запрос на трансфер футболиста. Ожидается, что за Ольмо придется заплатить около 40 млн евро.

21-летний игрок является воспитанником «Барселоны», он покинул клуб в 2014-м году.

В этом сезоне Ольмо провел за «Динамо» 22 матча во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 7 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2021 года.