Барселона может подписать полузащитника Манчестер Юнайтед Гомеса

Каталонскому клубу нужен молодой атакующий полузащитник

  • 25.12.2019 14:11
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Барселона может подписать полузащитника Манчестер Юнайтед Гомеса
© Man Utd Core. Эйнджел Гомес

Каталонская «Барселона» заинтересована в подписании 19-летнего атакующего полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии U-20 Эйнджела Гомеса. «Блаугранас» хотят купить молодого игрока.

Гомесу откровенно не хватает игровой практике в составе «красных дьяволов». В текущем сезоне на его счету всего 5 матчей за первую команду «МанЮнайтед».

Контракт Гомеса с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2020-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €4 миллиона.

Английские СМИ задаются вопросом, не повторит ли Эйнджел судьбу французского хавбека Поля Погба, который не попадал в состав «МЮ» при Алексе Фергюсоне, летом 2012-го года перешел в «Ювентус» в качестве свободного агента, а летом 2016-го года был выкуплен «красными дьяволами» за €105 миллионов.

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Источник — Daily Mail

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