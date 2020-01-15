Ювентус на полгода потерял Демирала

«Ювентусу» полгода придется обходиться без защитника «Ювентуса» Мериха Демирала.

21-летний футболист успешно перенес операцию на левом колене. Напомним, что турецкий защитник получил получил повреждение передней крестообразной связки и бокового мениска левого колена в матче чемпионата Италии против «Ромы».

Как сообщает пресс-служба «Ювентуса», Демирал пропустит шесть-семь месяцев.

Напомним, что «Ювентус» купил Демирала летом из «Сассуоло» за 18 миллионов евро.

В этом сезоне Демирал сыграл 7 матчей за «Ювентус» и забил 1 мяч.