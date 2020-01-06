Лестер готов заплатить 40 млн евро за защитника Ювентуса

Защитник туринского «Ювентуса» и национальной сборной Турции Мерих Демирал может продолжить карьеру в английской Премьер-лиги.

По данным источника, 21-летний игрок заинтересовал «Лестер Сити». Английский клуб готов заплатить за него 40 млн евро.

Сообщается, что предыдущее предложение «Лестера» составляло 30 млн евро, но было отклонено. При этом «Ювентус» не горит желанием расставаться с Демиралом.

Напомним, что «Ювентус» купил Демирала летом из «Сассуоло» за 18 миллионов евро. В этом сезоне провел четыре матча в Серии А, сделал один ассист.