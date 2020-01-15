Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «В начале игры чувствовала себя не хорошо на корте»

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская поделилась эмоциями после победы над Анжелик Кербер на турнире в Аделаиде.

«В первую очередь, хочу пожелать Анжелик, чтобы она хорошо восстановилась и была готовой к Открытому чемпионату Австралии, потому что важно быть в хорошей форме к этому турниру.

С самого начала игры я не чувствовала себя сильно хорошо на корте: был небольшой ветер и это немного меня сбивало. Но потом я смогла найти свою игру, просто старалась попасть каждым мячом в корт.

Кажется, что моя игра перешла на новый уровень? О, это же только мой третий матч в этом сезоне, у меня другая команда. Не знаю, я просто стараюсь показывать лучшее, что могу, просто работаю...

Что написано в тех записках, которые я читала во время матча? Это секрет (смеется)! Там записаны какие-то вещи, которые я должна читать, чтобы сохранять концентрацию. В матче была пауза, когда Кербер брала медицинский перерыв, так что было полезно их почитать», - сказала Ястремская.

В 1/4 финала Ястремская сразится против Донны Векич (№20 WTA) из Хорватии.