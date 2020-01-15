Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «В начале игры чувствовала себя не хорошо на корте»

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская поделилась эмоциями после победы над Анжелик Кербер на турнире в Аделаиде.
«В первую очередь, хочу пожелать Анжелик, чтобы она хорошо восстановилась и была готовой к Открытому чемпионату Австралии, потому что важно быть в хорошей форме к этому турниру.
С самого начала игры я не чувствовала себя сильно хорошо на корте: был небольшой ветер и это немного меня сбивало. Но потом я смогла найти свою игру, просто старалась попасть каждым мячом в корт.
Кажется, что моя игра перешла на новый уровень? О, это же только мой третий матч в этом сезоне, у меня другая команда. Не знаю, я просто стараюсь показывать лучшее, что могу, просто работаю...
Что написано в тех записках, которые я читала во время матча? Это секрет (смеется)! Там записаны какие-то вещи, которые я должна читать, чтобы сохранять концентрацию. В матче была пауза, когда Кербер брала медицинский перерыв, так что было полезно их почитать», - сказала Ястремская.
В 1/4 финала Ястремская сразится против Донны Векич (№20 WTA) из Хорватии.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Большой теннис Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.