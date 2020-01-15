ПСЖ собирается перехватить Эриксена у Интера

ПСЖ собирается усилить свой состав хавбеком «Тоттенхэма» Кристианом Эриксеном.
Как сообщает Daily Mirror, парижский клуб готов заплатить за датчанина 20 млн евро. Игрок уже до конца января может перейти в ПСЖ.
Напомним, что контракт Эриксена с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2020-го года, после чего футболист получит статус свободного агента.
Ранее сообщалось, что Эриксен согласился перейти в «Интер».
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Источник — Daily Mirror
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