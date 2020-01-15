Арсенал подал апелляцию на трехматчевую дисквалификацию Обамеянга

Апелляция будет рассмотрена 15 января

  • 15.01.2020 04:02
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Арсенал подал апелляцию на трехматчевую дисквалификацию Обамеянга
© talkSPORT. Пьер-Эмерик Обамеянг
«Арсенал» Лондон оспорил трехматчевую дисквалификацию габонского форварда Пьера-Эмерика Обамеянга.
 
Клуб подал апелляцию на красную карточку, которую Обамеянг получил в матче английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (1:1). Апелляция будет рассмотрена 15 января.
 
Таким образом, габонец может пропустить матчи чемпионата Англии с «Шеффилд Уэнсдей», «Челси» и «Борнмутом».
 
Отметим, что в этом сезоне 30-летний Обамеянг принял участие в 22 матчах Премьер-лиги, в которых стал автором 14 забитых мячей, а также сделал один ассист.
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Источник — Daily Mail

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