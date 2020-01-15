Арсенал подал апелляцию на трехматчевую дисквалификацию Обамеянга

«Арсенал» Лондон оспорил трехматчевую дисквалификацию габонского форварда Пьера-Эмерика Обамеянга.

Клуб подал апелляцию на красную карточку, которую Обамеянг получил в матче английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (1:1) . Апелляция будет рассмотрена 15 января.

Таким образом, габонец может пропустить матчи чемпионата Англии с «Шеффилд Уэнсдей», «Челси» и «Борнмутом».

Отметим, что в этом сезоне 30-летний Обамеянг принял участие в 22 матчах Премьер-лиги, в которых стал автором 14 забитых мячей, а также сделал один ассист.