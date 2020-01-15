Барселона готова заплатить 11 млн евро за Фернандеса

Каталонская «Барселона» в последние дни продвинулась в переговорах с бразильским «Палмейрасом» по приобретению 21-летнего хавбека Матеуса Фернандеса.

По данным источника, каталонский клуб готов выложить требуемые «Палмейрасом» 11 млн евро, из которых 4 млн будут выплачены в качестве бонусов.

Для осуществления трансфера еще необходимо урегулировать вопросы с «Ботафого», который имеет некоторый процент прав на игрока.

В этом сезоне Фернандес провел за «Палмейрас» 11 матчей в чемпионате Бразилии и забил один мяч. Его контракт рассчитан до конца 2023 года.