Гармаш выбрал игровой номер в Ризеспоре

Полузащитник «Динамо» определился с заветной цифрой

  • 14.01.2020 23:12
  • 414 просмотров
  • 1 комментарий
Гармаш выбрал игровой номер в Ризеспоре
© ФК Ризеспор
Полузащитник киевского «Динамо» Денис Гармаш, который до конца сезона отправлен в аренду в «Ризеспор», определился с игровым номером, который появится на его форме.
 
В турецком клубе 29-летний хавбек сыграет под 20-м номером.
 
Напомним, в «Динамо» Денис носил футболку в 19-м номером.
 
В первой части сезона украинский футболист провел 20 матчей в составе «бело-синих», в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.
 
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Источник — ФК Ризеспор

(4 голоса)

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Комментарии
    BekXan
      BekXan, 14.01.2020 23:23
    0
    А будет заголовок Гармаш посрал первый раз в Ризеспоре ?
    Пофиг на него ,ушёл забыли.Списанный футболист.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 14.01.2020 23:23
    0
    А будет заголовок Гармаш посрал первый раз в Ризеспоре ?
    Пофиг на него ,ушёл забыли.Списанный футболист.
    Ссылка
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