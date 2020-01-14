Гармаш выбрал игровой номер в Ризеспоре

Полузащитник киевского «Динамо» Денис Гармаш, который до конца сезона отправлен в аренду в «Ризеспор», определился с игровым номером, который появится на его форме.

В турецком клубе 29-летний хавбек сыграет под 20-м номером.

Напомним, в «Динамо» Денис носил футболку в 19-м номером.

В первой части сезона украинский футболист провел 20 матчей в составе «бело-синих», в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.