Гармаш выбрал игровой номер в Ризеспоре

Полузащитник киевского «Динамо» Денис Гармаш, который до конца сезона отправлен в аренду в «Ризеспор», определился с игровым номером, который появится на его форме.
В турецком клубе 29-летний хавбек сыграет под 20-м номером.
Напомним, в «Динамо» Денис носил футболку в 19-м номером.
В первой части сезона украинский футболист провел 20 матчей в составе «бело-синих», в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.
В «Ризеспор» Гармаш успел дебютировать в товарищеской встрече.
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Источник — ФК Ризеспор
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Пофиг на него ,ушёл забыли.Списанный футболист.
Пофиг на него ,ушёл забыли.Списанный футболист.
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