Смирнов может вернуться в Черноморец

Украинский полузащитник Евгений Смирнов пребывает в тренировочном лагере одесского «Черноморца», где и начинал свою карьеру.
26-летний игрок в феврале 2019 года ушел из одесского клуба свободным агентом, подписав контракт с «Гомелем».
В составе клуба из Беларуси сыграл всего 7 матчей, последний – в июне, после чего из-за травмы колена выбыл на длительный срок.
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Источник — Footboom
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