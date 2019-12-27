Украинский хавбек Смирнов покинет Гомель

26-летний украинский полузащитник Евгений Смирнов покинет белорусский «Гомель», за который выступал с начала этого года.

«Это правда, что я покидаю «Гомель». Через пару недель у меня завершается контракт, поэтому я сейчас в поиске новой команды. Украина или вновь зарубежный опыт? Если честно, откуда будет команда, я пока сам даже не догадываюсь. Время покажет», — отметил Смирнов.

Всего Смирнов провел 9 матчей в составе «Гомеля». Ранее футболист защищал цвета одесского «Черноморца» и «Тирасполя».