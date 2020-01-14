ФОТО. Хачериди начал работу с Динамо Брест. Вместе с Милевским и Нойком

В команде остается трое украинцев

  • 14.01.2020 20:58
  • 1723 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО. Хачериди начал работу с Динамо Брест. Вместе с Милевским и Нойком
© twitter.com/dynamobrest

Несмотря на спорную ситуацию вокруг контракта украинского защитника Евгений Хачериди, новичок команды приступил к работе с «Динамо» Брест.

Чемпион Беларуси вышел из отпуска и начал подготовку к новому сезону. Вместе с Хачериди работают украинцы Артем Милевский и Александр Нойок.

Еще один украинец, Алексей Хобленко, ранее покинул команду и перебрался в «Днепр-1».

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Predator
    online
      Predator, 14.01.2020 21:25
    0
    Как раз на троих можно сообразить
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 14.01.2020 21:25
    0
    Как раз на троих можно сообразить
    Ссылка
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