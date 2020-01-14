ФОТО. Хачериди начал работу с Динамо Брест. Вместе с Милевским и Нойком

Несмотря на спорную ситуацию вокруг контракта украинского защитника Евгений Хачериди, новичок команды приступил к работе с «Динамо» Брест.

Чемпион Беларуси вышел из отпуска и начал подготовку к новому сезону. Вместе с Хачериди работают украинцы Артем Милевский и Александр Нойок.

Еще один украинец, Алексей Хобленко, ранее покинул команду и перебрался в «Днепр-1».