ФОТО. Хачериди начал работу с Динамо Брест. Вместе с Милевским и Нойком

Несмотря на спорную ситуацию вокруг контракта украинского защитника Евгений Хачериди, новичок команды приступил к работе с «Динамо» Брест.
Чемпион Беларуси вышел из отпуска и начал подготовку к новому сезону. Вместе с Хачериди работают украинцы Артем Милевский и Александр Нойок.
Еще один украинец, Алексей Хобленко, ранее покинул команду и перебрался в «Днепр-1».
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Источник — Sport.ua
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