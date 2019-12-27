Генеральный менеджер Динамо-Брест: «Хачериди будет в команде»

Генеральный менеджер белорусского клуба «Динамо-Брест» Максим Краснобаев рассказал о будущем в команде 32-летнего украинского защитника Евгения Хачериди.
«Хачериди будет в «Динамо-Брест». С 1 января у него начинается контракт», — отметил Краснобаев.
Ранее сообщалось что, «Динамо-Брест» может расторгнуть контракт с футболистом. Хачериди заключил контракт с «Динамо-Брест» 23-го октября. Последним клубом украинца был греческий ПАОК.
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Источник — Трибуна
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