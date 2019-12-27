Генеральный менеджер Динамо-Брест: «Хачериди будет в команде»

Контракт украинского футболиста с белорусским клубом начинается с 1-го января

  • 27.12.2019 17:54
  • 1337 просмотров
  • 1 комментарий
Генеральный менеджер Динамо-Брест: «Хачериди будет в команде»
© ФК Динамо-Брест. Евгений Хачериди (в центре)

Генеральный менеджер белорусского клуба «Динамо-Брест» Максим Краснобаев рассказал о будущем в команде 32-летнего украинского защитника Евгения Хачериди.

«Хачериди будет в «Динамо-Брест». С 1 января у него начинается контракт», — отметил Краснобаев.

Ранее сообщалось что, «Динамо-Брест» может расторгнуть контракт с футболистом. Хачериди заключил контракт с «Динамо-Брест» 23-го октября. Последним клубом украинца был греческий ПАОК.

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Источник — Трибуна

(5 голосов)

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Комментарии
    Dirkochelo
    online
      Dirkochelo, 27.12.2019 18:30
    0
    Феноминально! Уже четверо наших! Будем топить за Динамо Брест!
    Ссылка
    Dirkochelo
    online
      Dirkochelo, 27.12.2019 18:30
    0
    Феноминально! Уже четверо наших! Будем топить за Динамо Брест!
    Ссылка
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