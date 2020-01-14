Кике СЕТЬЕН: «Могу обещать только одно: Барселона будет играть красиво»

«Барселона» неожиданно для многих назначила новым тренером Кике Сетьена, который заменил Эрнесто Вальверде. Назначение удивило и самого наставника.

«Конечно, я был удивлен, когда получил звонок. Предложение «Барселоны» стало для меня сюрпризом, и мне не понадобилось больше 5 минут, чтобы его принять».

«Никогда не думал, что «Барселона» заинтересуется мной, учитывая мое не слишком внушительное резюме. Пока я могу гарантировать то, что гарантировал всем своим клубам: команда будет играть красиво», - сказал Сетьен.

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