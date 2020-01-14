СТАХОВСКИЙ: «Морально буду в Вене – вместе с нашей гандбольной командой»

Украинский теннисист следит не только за своим видом спорта

  • 14.01.2020 19:49
  • 689 просмотров
  • 4 комментария
СТАХОВСКИЙ: «Морально буду в Вене – вместе с нашей гандбольной командой»
© ATP. Сергей Стаховский
Украинский теннисист Сергей Стаховский выразил поддержку сборной Украины по гандболу на Евро-2020.
 
«Слежу, ведь наши спортсмены не так часто выступают на соревнованиях такого уровня. Знаю, что турнирная ситуация у нас сложная, и не все зависит от нас, но пока есть шанс пройти дальше – нужно в него верить и бороться.
 
Несмотря на то, что я сейчас в Мельбурне, морально буду в Вене – вместе с нашей командой. На момент начала матча Украина – Чехия в Австралии будет раннее утро, но, вооружившись нужными ссылками, намерен посмотреть поединок в интернете. 
 
Лично ребят не знаю, но с удовольствием бы познакомился. В курсе, что команду возглавляет олимпийский чемпион-1992 – Сергей Бебешко. Кроме того, гандбол зачастую ассоциируют с Запорожьем, а нам впервые в местном ДС «Юность», где «Мотор» принимает гандбольную Лигу чемпионов, в марте предстоит провести матч Кубка Дэвиса», – сказал Стаховский.
 
Поединок Украина - Чехия начнется в 21:30 по киевскому времени.
 
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Источник — XSport

(2 голоса)

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Комментарии
    Anatolii Savchenko
      Anatolii Savchenko, 14.01.2020 20:21
    +1
    Успіхів Сергію на АО!!!
    Ссылка
    savant
    savant, 14.01.2020 20:02
    +2
    Al Zolo, 14.01.2020 19:53
    у наших есть шансы победить чехов -плохо что мы не зависим только от своего результата и должны болеть еще и за хозяев
    Австрия громит Македонию после 1го тайма, так что похоже что всё будет в наших руках, надо выигрывать в 2 мяча и тогда занимаем 2е место в группе...
    Ссылка
    Rihel
      Rihel, 14.01.2020 19:54
    -6
    Не понял,а как же Зозуля? Хочешь его бросить и оставить в одиночку?
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 14.01.2020 19:53
    +1
    у наших есть шансы победить чехов -плохо что мы не зависим только от своего результата и должны болеть еще и за хозяев
    Ссылка
    savant
    savant, 14.01.2020 20:02
    +2
    Al Zolo, 14.01.2020 19:53
    у наших есть шансы победить чехов -плохо что мы не зависим только от своего результата и должны болеть еще и за хозяев
    Австрия громит Македонию после 1го тайма, так что похоже что всё будет в наших руках, надо выигрывать в 2 мяча и тогда занимаем 2е место в группе...
    Ссылка
    Anatolii Savchenko
      Anatolii Savchenko, 14.01.2020 20:21
    +1
    Успіхів Сергію на АО!!!
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 14.01.2020 19:53
    +1
    у наших есть шансы победить чехов -плохо что мы не зависим только от своего результата и должны болеть еще и за хозяев
    Ссылка
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