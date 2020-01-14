СТАХОВСКИЙ: «Морально буду в Вене – вместе с нашей гандбольной командой»

Украинский теннисист Сергей Стаховский выразил поддержку сборной Украины по гандболу на Евро-2020.

«Слежу, ведь наши спортсмены не так часто выступают на соревнованиях такого уровня. Знаю, что турнирная ситуация у нас сложная, и не все зависит от нас, но пока есть шанс пройти дальше – нужно в него верить и бороться.

Несмотря на то, что я сейчас в Мельбурне, морально буду в Вене – вместе с нашей командой. На момент начала матча Украина – Чехия в Австралии будет раннее утро, но, вооружившись нужными ссылками, намерен посмотреть поединок в интернете.

Лично ребят не знаю, но с удовольствием бы познакомился. В курсе, что команду возглавляет олимпийский чемпион-1992 – Сергей Бебешко. Кроме того, гандбол зачастую ассоциируют с Запорожьем, а нам впервые в местном ДС «Юность», где «Мотор» принимает гандбольную Лигу чемпионов, в марте предстоит провести матч Кубка Дэвиса», – сказал Стаховский.

Поединок Украина - Чехия начнется в 21:30 по киевскому времени.