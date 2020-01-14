Даяна Ястремская – Анжелик Кербер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 15 января, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№24 WTA) продолжит борьбу на хардовом Премьере в Аделаиде.

Соперницей украинки во втором круге станет экс-первая ракетка мира Анжелик Кербер (№18 WTA). Поединок состоится вторым запуском на центральном корте после матча ATP Рублев – Куэрри. Ориентировочное время начала – не ранее 04:30 по Киеву.

Ранее девушки не встречались.

В 1/4 финала победительница матча сразится против Донны Векич из Хорватии или Марии Саккари из Греции.