Мариуполь взял в аренду еще одного игрока Шахтера

По информации zbirna.com, «Мариуполь» взял в аренду защитника «Шахтера» Даниила Сагуткина.
23-летний игрок находится в системе «Шахтера» с 2014 года, однако шансов в основной команде не имел. В УПЛ выступал за «Арсенал-Киев».
Кроме того, выступал в России за «Енисей».
Ранее «Мариуполь» подтвердил аренду другого игрока «Шахтера» - Артема Дудика. По Сагуткину официальной информации сейчас нет.
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Источник — zbirna.com
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