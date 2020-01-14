Мариуполь взял в аренду еще одного игрока Шахтера

По информации zbirna.com, «Мариуполь» взял в аренду защитника «Шахтера» Даниила Сагуткина.

23-летний игрок находится в системе «Шахтера» с 2014 года, однако шансов в основной команде не имел. В УПЛ выступал за «Арсенал-Киев».

Кроме того, выступал в России за «Енисей».

Ранее «Мариуполь» подтвердил аренду другого игрока «Шахтера» - Артема Дудика. По Сагуткину официальной информации сейчас нет.