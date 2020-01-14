Мариуполь взял в аренду еще одного игрока Шахтера

Клуб усилился защитником

  • 14.01.2020 19:31
  • 1417 просмотров
  • 4 комментария
Мариуполь взял в аренду еще одного игрока Шахтера
© shakhtar.com

По информации zbirna.com, «Мариуполь» взял в аренду защитника «Шахтера» Даниила Сагуткина.

23-летний игрок находится в системе «Шахтера» с 2014 года, однако шансов в основной команде не имел. В УПЛ выступал за «Арсенал-Киев».

Кроме того, выступал в России за «Енисей».

Ранее «Мариуполь» подтвердил аренду другого игрока «Шахтера» - Артема Дудика. По Сагуткину официальной информации сейчас нет.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    REALIST
    online
      REALIST, 14.01.2020 20:06
    +1
    Вячеслав Самойлов, 14.01.2020 20:00
    Значит, подозревают, что из взятых Шахтером на просмотр, кого-то могут там оставить - вот и берут другого ему на смену.
    більш ймовірно, що цих 2-х взяли і тих 2-х ШД поверне
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 14.01.2020 20:05
    0
    повторю запитання: які амбіції можуть бути у цієї команди? ...попасти в топ-6, щоб гарантувати ШД ще 6 балів і в серпні вчергове о6ісратися в Європі?...
    Ссылка
    azl
      azl, 14.01.2020 20:00
    +1
    Новость на грани сенсации
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 14.01.2020 20:00
    +1
    Значит, подозревают, что из взятых Шахтером на просмотр, кого-то могут там оставить - вот и берут другого ему на смену.
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 14.01.2020 20:06
    +1
    Вячеслав Самойлов, 14.01.2020 20:00
    Значит, подозревают, что из взятых Шахтером на просмотр, кого-то могут там оставить - вот и берут другого ему на смену.
    більш ймовірно, що цих 2-х взяли і тих 2-х ШД поверне
    Ссылка
    azl
      azl, 14.01.2020 20:00
    +1
    Новость на грани сенсации
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 14.01.2020 20:00
    +1
    Значит, подозревают, что из взятых Шахтером на просмотр, кого-то могут там оставить - вот и берут другого ему на смену.
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 14.01.2020 20:05
    0
    повторю запитання: які амбіції можуть бути у цієї команди? ...попасти в топ-6, щоб гарантувати ШД ще 6 балів і в серпні вчергове о6ісратися в Європі?...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности