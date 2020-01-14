Александрия вместе с новичками отправилась на сбор в Турцию

14-го января футболисты «Александрии» отправились на сбор в Турцию, который продлится до 28-го числа.

Тренер Владимир Шаран взял на сбор 30 игроков. Ранее клуб объявил о подписании трех новичков - Романа Вантуха, Артема Гордиенко и Богдана Мышенко.

В Турции команда проведет 5 матчей.

«Александрия» по итогам первой части сезона УПЛ занимает 5-е место, но отстает от 2-й позиции лишь на 3 очка.