Кике СЕТЬЕН: «Вчера гулял возле коров, сегодня тренирую Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен поделился эмоциями после назначения в каталонский клуб. Новый рулевой клуба довольно эмоционально о работе:
«Вчера я шел мимо стада коров в своем селе, а сегодня я в Барселоне тренирую лучших игроков в мире».
Напомним, что Сетьен подписал контракт с клубом до лета 2022 года по системе 0,5+1+1.
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Источник — Sport.ua
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