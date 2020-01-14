Кике СЕТЬЕН: «Вчера гулял возле коров, сегодня тренирую Барселону»

Новый наставник каталонцев о работе в клубе

  • 14.01.2020 17:38
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Кике СЕТЬЕН: «Вчера гулял возле коров, сегодня тренирую Барселону»
© twitter

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен поделился эмоциями после назначения в каталонский клуб.  Новый рулевой клуба довольно эмоционально о работе: 

«Вчера я шел мимо стада коров в своем селе, а сегодня я в Барселоне тренирую лучших игроков в мире».

Напомним, что Сетьен подписал контракт с клубом до лета 2022 года по системе 0,5+1+1.

 

 

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Источник — Sport.ua

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