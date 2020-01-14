ФОТО. Месси поблагодарил Вальверде за работу

Лидер «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал отставку Эрнесто Вальверде с поста главного тренера команды. На смену ему 14 января в клуб пришел Кике Сетьен.

«Спасибо за все, мистер. Я уверен, что вы отлично справитесь, куда б не поехали. Ведь помимо того, что вы отличный профессионал, также вы и хороший человек. Удачи вам, крепко обнимаю», - написал Месси в Instagram.

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