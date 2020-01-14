На Джесси Лингарда претендует четыре клуба

27-летний хавбек Джесси Лингард вскоре покинет «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает Daily Express новый агент футболиста Мино Райола пытается трудоустроить своего клиента в Италию.
Отмечается, что Лингардом интересуются «Интер», «Наполи», «Рома» и «Милан».
Скорее всего, Лингард покинет МЮ зимой, поскольку на его позицию клуб покупает Бруну Фернандеша.
Ориентировочная стоимость Лингарда - 30 миллионов евро.
В этом сезоне Лингард сыграл 18 матчей в АПЛ.
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Источник — Daily Express
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