Иван ГЕЦКО: «Сегодня первое место в УПЛ не разыгрывается»

Бывший игрок сборной Украины Иван Гецко считает, что сейчас в УПЛ идет борьба только за второе место:
«Сегодня в украинском чемпионате первое место не разыгрывается. Уровень «Шахтера» намного выше других команд. И хотим мы этого или нет, но горняки сильнее, чем «Динамо», как по подбору игроков и их стоимости, так и по уровню мастерства.
Не факт, что киевляне смогут финишировать вторыми, так как есть ряд команд, которые ничем не уступают им. Пусть еще попробуют отвоевать лигочемпионское место у «Зари», «Александрии» или «Десны».
Очень приятно удивляют черниговцы, которые только вышли в премьер-лигу, а сегодня уже борются за призовые места, и своей игрой дают бой грандам. И хочется, чтобы таких команд в чемпионате было больше».
Ранее стало известно, что «Динамо» возьмет на первый сбор в Турцию 29 игроков.
Источник — UA-Football
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От игроков голубой помойке на жмурике УЖЕ началась БЛА-БЛА- компания на тему: надо догнать кротов в чемпионате
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От игроков голубой помойке на жмурике УЖЕ началась БЛА-БЛА- компания на тему: надо догнать кротов в чемпионате
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От игроков голубой помойке на жмурике УЖЕ началась БЛА-БЛА- компания на тему: надо догнать кротов в чемпионате
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