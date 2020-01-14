Иван ГЕЦКО: «Сегодня первое место в УПЛ не разыгрывается»

Экс-игрок сборной Украины – о конкуренции в УПЛ

  • 14.01.2020 16:29
  • 684 просмотра
  • 5 комментариев
Иван ГЕЦКО: «Сегодня первое место в УПЛ не разыгрывается»
© ФК Черноморец. Иван Гецко

Бывший игрок сборной Украины Иван Гецко считает, что сейчас в УПЛ идет борьба только за второе место:

«Сегодня в украинском чемпионате первое место не разыгрывается. Уровень «Шахтера» намного выше других команд. И хотим мы этого или нет, но горняки сильнее, чем «Динамо», как по подбору игроков и их стоимости, так и по уровню мастерства.

Не факт, что киевляне смогут финишировать вторыми, так как есть ряд команд, которые ничем не уступают им. Пусть еще попробуют отвоевать лигочемпионское место у «Зари», «Александрии» или «Десны».

Очень приятно удивляют черниговцы, которые только вышли в премьер-лигу, а сегодня уже борются за призовые места, и своей игрой дают бой грандам. И хочется, чтобы таких команд в чемпионате было больше».

Ранее стало известно, что «Динамо» возьмет на первый сбор в Турцию 29 игроков.

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Источник — UA-Football

(1 голос)

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Комментарии
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 14.01.2020 17:09
    0
    Zport., 14.01.2020 17:04
    в вашей, забытой Богом республике, кэгэбэшники ввели статью за туниянство?
    Ты хоть не пиши пренебрежительного на Всевышнего - иначе тебя в скором времени ждёт тяжёлая болезнь со страшными болями для уразумения слабоумных
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 14.01.2020 17:04
    -1
    Forever_young_12, 14.01.2020 17:01
    Ты уже как целлофановая женя питаешься вопросами Видимо свой интеллект напрочь убит бутиратом и беспорядочными гей-утехами
    в вашей, забытой Богом республике, кэгэбэшники ввели статью за туниянство?
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 14.01.2020 17:01
    0
    Zport., 14.01.2020 16:52
    А ты работаешь в оккупации, или печатать за боярышник и есть твоя работа?
    Ты уже как целлофановая женя питаешься вопросами Видимо свой интеллект напрочь убит бутиратом и беспорядочными гей-утехами
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 14.01.2020 16:52
    0
    Forever_young_12, 14.01.2020 16:37
    - Уровень «Шахтера» намного выше других команд. И хотим мы этого или нет, но горняки сильнее, чем «Динамо», как по подбору игроков и их стоимости, так и по уровню мастерства.
    *
    От игроков голубой помойке на жмурике УЖЕ началась БЛА-БЛА- компания на тему: надо догнать кротов в чемпионате
    А ты работаешь в оккупации, или печатать за боярышник и есть твоя работа?
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 14.01.2020 16:37
    0
    - Уровень «Шахтера» намного выше других команд. И хотим мы этого или нет, но горняки сильнее, чем «Динамо», как по подбору игроков и их стоимости, так и по уровню мастерства.
    *
    От игроков голубой помойке на жмурике УЖЕ началась БЛА-БЛА- компания на тему: надо догнать кротов в чемпионате
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 14.01.2020 17:09
    0
    Zport., 14.01.2020 17:04
    в вашей, забытой Богом республике, кэгэбэшники ввели статью за туниянство?
    Ты хоть не пиши пренебрежительного на Всевышнего - иначе тебя в скором времени ждёт тяжёлая болезнь со страшными болями для уразумения слабоумных
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 14.01.2020 17:01
    0
    Zport., 14.01.2020 16:52
    А ты работаешь в оккупации, или печатать за боярышник и есть твоя работа?
    Ты уже как целлофановая женя питаешься вопросами Видимо свой интеллект напрочь убит бутиратом и беспорядочными гей-утехами
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 14.01.2020 16:52
    0
    Forever_young_12, 14.01.2020 16:37
    - Уровень «Шахтера» намного выше других команд. И хотим мы этого или нет, но горняки сильнее, чем «Динамо», как по подбору игроков и их стоимости, так и по уровню мастерства.
    *
    От игроков голубой помойке на жмурике УЖЕ началась БЛА-БЛА- компания на тему: надо догнать кротов в чемпионате
    А ты работаешь в оккупации, или печатать за боярышник и есть твоя работа?
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 14.01.2020 16:37
    0
    - Уровень «Шахтера» намного выше других команд. И хотим мы этого или нет, но горняки сильнее, чем «Динамо», как по подбору игроков и их стоимости, так и по уровню мастерства.
    *
    От игроков голубой помойке на жмурике УЖЕ началась БЛА-БЛА- компания на тему: надо догнать кротов в чемпионате
    Ссылка
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