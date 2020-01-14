Иван ГЕЦКО: «Сегодня первое место в УПЛ не разыгрывается»

Бывший игрок сборной Украины Иван Гецко считает, что сейчас в УПЛ идет борьба только за второе место:

«Сегодня в украинском чемпионате первое место не разыгрывается. Уровень «Шахтера» намного выше других команд. И хотим мы этого или нет, но горняки сильнее, чем «Динамо», как по подбору игроков и их стоимости, так и по уровню мастерства.

Не факт, что киевляне смогут финишировать вторыми, так как есть ряд команд, которые ничем не уступают им. Пусть еще попробуют отвоевать лигочемпионское место у «Зари», «Александрии» или «Десны».

Очень приятно удивляют черниговцы, которые только вышли в премьер-лигу, а сегодня уже борются за призовые места, и своей игрой дают бой грандам. И хочется, чтобы таких команд в чемпионате было больше».

Ранее стало известно, что «Динамо» возьмет на первый сбор в Турцию 29 игроков.