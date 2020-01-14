Джоэль АБУ ХАННА: «Помогу Цыганиксу с адаптацией»

Защитник «Зари» Джоэль Абу Ханна заявил, что хорошо знаком с новичком команды, хавбеком Андрейсом Цыганиксом:

«Да, мы четыре года вместе с другими футболистами жили в одном большом доме, когда играли в «Байере».

Так что Андрейса я знаю очень хорошо. Помогу ему с адаптацией».