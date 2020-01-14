Эшли Янга исключили из состава Манчестер Юнайтед

Итальянская пресса сообщает, что защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг исключен из основного состава команды.

Напомним, что 34-летний футболист близок к переходу в «Интер». Однако трансфер игрока пока находится под вопросом.

Ранее сообщалось, что ради перехода в «Интер» Янг готов пойти на понижение зарплаты.

В текущем сезоне футболист провел за «красных дьяволов» 18 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.